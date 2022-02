Sarto alfineta ex-presidente tucano e chama deputado aliado de "FHC do bom"

Conhecido por projetos na Grande Messejana, o deputado Fernando Hugo (PP) recebeu elogios ao ser comparado com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso

O prefeito José Sarto (PDT) usou uma referência política para se direcionar ao deputado Fernando Hugo (PP), seu aliado na Assembleia Legislativa no Ceará (AL-CE). Ao elogiar o parlamentar durante ato para inaugurar o Centro de Educação Infantil (CEI) Irmã Zeferina Maria, no bairro Messejana, o pedetista comparou o parlamentar com presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), também conhecido como FHC.

"A gente fala que é a Messejana do Fernando Hugo. Nasceu aqui, vive aqui, trabalha aqui e tem aqui uma série de serviços prestados. Por onde eu ando na Messejana tem lá, Fernando Hugo a marca. Eu o chamo de FHC do bom, que é Fernando Hugo Colares", disse Sarto. O prefeito chegou a trabalhar com Fernando Hugo durante seus mandatos na AL.

O deputado do PP foi eleito pela primeira vez em 1990, cumprindo três mandatos consecutivos, sendo eleito agora para seu quarto mandato. Formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, ele tem como histórico a atuação como médico na Região de Messejana, tendo aprovado vários projetos para a comunidade local, seu reduto eleitoral. Ele atuou como professor de Educação Física do Colégio José Barcelos e de Química e Biologia, no Colégio Paulo Benevides, todos em Messejana.

Fernando Henrique Cardoso (1931) é um sociólogo, professor universitário, escritor e político brasileiro. Foi presidente do Brasil por dois mandatos, de 1995 a 2002. Foi o primeiro presidente brasileiro a se reeleger para um segundo mandato. Fernando Hugo, inclusive, foi filiado ao mesmo partido do ex-presidente, o PSDB. Deixou a sigla em 2013, após ser derrotado em disputa pela Prefeitura de Fortaleza, quando foi candidato a vice na chapa do ex-presidente da Assembleia Marcos Cals.

O prefeito de Fortaleza também elogiou o filho do deputado, o vereador de Fortaleza Renan Ehrich Colares. Vereador reeleito com 9.523 votos nas eleições de 2020, o parlamentar também tem forte atuação na Grande Messejana. "E o Renan, o seu menino que deu uma melhorada no 2.0 e é uma figura excepcional", mencionou o prefeito.