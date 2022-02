Queiroga deseja boa sorte a Mayra Pinheiro: "Nossa capitã saúde"

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, desejou boa sorte a sua ex-colega de ministério, Mayra Pinheiro, que anunciou o seu desligamento da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e informou que é pré-candidata a deputada federal pelo Ceará em 2022.

Em vídeo publicado por Mayra em seu perfil no Instagram, Queiroga aparece desejando boa sorte na nova jornada abraçada pela ex-secretária e disse não ter dúvidas de que ela será bem sucedida na vida política.

“Agradeço, em nome do Ministério da Saúde, a Mayra pelo empenho e trabalho à frente da secretaria de gestão. Você sempre disse que essa era uma pequena secretaria, mas seu sonho a tornou uma grande secretaria e ela será sempre a secretaria da nossa capitã saúde”, afirmou o ministro.

Filiada neste ano ao PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, Mayra ganhou projeção nacional durante a pandemia de Covid-19 pelas falas favoráveis ao chamado "tratamento precoce" contra o coronavírus, ficando conhecida como "Capitã Cloroquina". Ela foi um dos alvos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado.

A exoneração do cargo foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 14. Na mesma edição, foi publicada a nomeação dela ao cargo de Subsecretária da Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho. Ela informou ainda que deixará o novo cargo no momento oportuno, seguindo a legislação e o calendário eleitoral. Pelos prazos eleitorais, ela terá até o início de abril (seis meses antes da eleição) para se desincompatibilizar.