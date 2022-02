Projeto de Cid Gomes torna obrigatória a vacinação durante epidemias e pandemias no Brasil

O pedetista defende que a proposta busca garantir a proteção coletiva da saúde pública que, na sua opinião, se sobrepõe à liberdade individual, além de considerar a aumento do movimento antivacina no Brasil

O senador Cid Gomes (PDT-CE) apresentou, nesta segunda-feira, 14, um projeto de lei no Senado Federal prevê a obrigatoriedade da vacinação no Brasil. A regra valeria não apenas à Covid-19, mas para o controle de todas as epidemias e pandemias. O pedetista defende que a proposta busca garantir a proteção coletiva da saúde pública que, na sua opinião, se sobrepõe à liberdade individual.

A medida altera a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das

ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações (PNI), e inclui entre as vacinações obrigatórias aquelas destinadas ao controle de epidemias e pandemias, e a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura infrações à legislação sanitária federal.

Na atual legislação, o não cumprimento do calendário do Plano Nacional de Imunizações (PNI) já implica em algumas restrições. Porém, por visualizar o crescimento da pandemia e do movimento antivacina - mencionado por ter apoio do presidente Jair Bolsonaro -, o texto defende a aplicação de medidas adicionais. A preocupação principal seria o constante ataque à imunização vacinal e às determinações científicas.

"A situação atual, contudo, exige medidas adicionais. Isso porque o Brasil continua a ser assolado pela pandemia de covid-19, ultrapassando o total de 25 milhões de infecções confirmadas e atingindo mais de 628 mil mortes causadas pela pandemia, em 1º de fevereiro de 2022. Além disso, é fato que existe um movimento antivacina, que contraria a ciência e ameaça a saúde da população no Brasil e no mundo, sendo que aqui, especialmente, isso ainda é reforçado por posturas canhestras de determinadas autoridades e pessoas públicas", diz trecho do projeto.

A proposta também considera que, por mais que a lei estabeleça ao Ministério da Saúde a elaboração do calendário de vacinação, ainda não há a obrigatoriedade específica em casos de doenças pandêmicas ou endêmicas. Em caso de descumprimento da imunização, o projeto defende a aplicação de advertência ou multa, ressalvados os casos em que haja contraindicação por razões médicas.

A mensagem determina que o valor da multa levará em consideração a condição econômica do infrator e a reincidência na recusa. "Também podem ser feitas advertências, antes da aplicação da sanção pecuniária propriamente dita. Com isso, poderemos salvar vidas", escreve o senador.





