Presidentes do MDB, União Brasil e PSDB se reúnem amanhã para discutir federação

Os presidentes do MDB, Baleia Rossi (SP), do União Brasil, resultado da união entre DEM e PSL, Luciano Bivar (PE), e do PSDB, Bruno Araújo (PE), se reúnem amanhã para discutir a formação de federação entre as siglas.

A dificuldade em concretizar o projeto esbarra em divergências estaduais e municipais. Isso porque a federação cria uma "fusão temporária" entre os partidos que precisa durar, pelo menos, quatro anos, desde as eleições até o final do mandato seguinte. Ou seja, as siglas são obrigadas a atuar de forma unitária durante este período.

O MDB lançou a senadora Simone Tebet (MS) para ser o nome do partido à sucessão de Jair Bolsonaro. O PSDB, que nasceu a partir de uma dissidência do MDB, já lançou o governador paulista João Doria como pré-candidato.

O Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mostrou que MDB e União Brasil iniciaram conversas sobre formação de federação partidária, além de possível chapa para a corrida presidencial. Os partidos MDB e PSDB também negociavam fusão entre as legendas.

Tags