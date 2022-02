Manifestantes impedem bolsonaristas de levantar pipa em apoio ao presidente no Recife

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) foram impedidos de levantar pipa em apoio ao mandatário por pessoas quem passavam pelo Marco Zero do Recife (PE) no último domingo, 13. Vídeos do momento circulam na redes sociais, em que é possível ver a pipa no chão e um tumulto em torno de dois homens vestidos de verde e amarelo.



Na ocasião, várias pessoas se organizaram ali mesmo para impedir a homenagem ao presidente. Nos registros, também é possível ouvir gritos em apoio ao ex-presidente Lula (PT), principal adversário de Bolsonaro na disputa pela Planalto.

População impede apoiadores de Bolsonaro de levantar pipa no Marco Zero do Recife



Várias pessoas inclusive turistas proibiram apoiadores do presidente. pic.twitter.com/7ABFuCseKC February 13, 2022

Os vídeos mostram a pipa no chão, enquanto um dos organizadores grita e sinaliza para outros colegas para que eles chamem a polícia. Em vão. Apesar da chegada dos policiais, a pipa em apoio a Bolsonaro não alçou voo.

