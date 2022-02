Lira e Pacheco se reunirão nesta segunda com ministros do TSE e Ciro Nogueira

Em meio à crise entre o presidente Jair Bolsonaro e a Justiça Eleitoral, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reunirão com a cúpula do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, às 19horas desta segunda-feira. A pauta do encontro não foi divulgada.

A agenda foi confirmada pela assessoria de Lira. O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, o próximo presidente da Corte eleitoral, Luiz Edson Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes, que comandará o tribunal durante as eleições de outubro, vão participar da conversa. O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Bruno Bianco, também foi chamado.

No início do mês, ao reabrir os trabalhos do TSE, Barroso acusou Bolsonaro de vazar dados sigilosos do inquérito da Polícia Federal (PF) sobre o TSE e disse que a divulgação auxiliou grupos criminosos de atuação na internet que atentam contra a Justiça Eleitoral. O presidente chegou a atacar os magistrados em discursos anteriores e se reuniu com Moraes e Fachin na semana passada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags