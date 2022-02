Cid Gomes elogia PT e diz que estarão juntos no dia seguinte ao 1º turno para presidente

O senador Cid Gomes (PDT) elogiou o PT, apontou que é aliado do partido no Ceará desde a primeira eleição majoritária que disputou e afirmou que, na eleição para presidente da República, os dois grupos estarão juntos no segundo turno. O senador discursou durante encontro do PDT com pré-candidatos a governador em Quixeramobim.

"No plano nacional, nós temos projetos diferentes, mas eu tenho certeza de que no dia seguinte do 1º turno, nós estaremos juntos lutando por um Brasil. Como já estivemos em outras oportunidades. Estou falando coisas que a gente já viu para trás", afirmou.



Sobre o Ceará, Cid chamou o PT de "partido parceiro de longas datas" e afirmou que manter a aliança é fundamental. "Desde que eu me candidatei a primeira vez a cargo majoritário, que é quando a gente faz coligação, eu tenho o PT como parceiro", afirmou, em referência a eleição de 1996, para prefeito de Sobral.

"E nós não somos só de ter os partidos para votarem na gente, não. A gente vota também nos outros partidos. Em Sobral, uma época, a gente apoiou um candidato do PT", afirmou, sobre Veveu Arruda, que era vice de Leônidas Cristino, assumiu a Prefeitura em janeiro de 2011, quando o titular renunciou para assumir a Secretaria Nacional de Portos, no governo Dilma Rousseff (PT), e foi reeleito em 2012, com apoio dos Ferreira Gomes — que na época estavam no PSB.

Cid ainda completou: "E eu apoiei na minha sucessão o governador Camilo Santana, que é do PT, que é um partido que a gente acha fundamental preservar a aliança com eles aqui no Estado do Ceará."

