Bolsonaro relembra facada de 2018 e posta vídeo pós-cirurgia: "Não sabia que existia"

De acordo com sua postagem, Bolsonaro não lembrava ter se comunicado logo após ter acordado do procedimento

O presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo nas redes sociais, nesta segunda-feira, 14, que disse nunca tinha visto antes. Nas imagens, o mandatário aparece em leito hospitalar, acordando após a primeira cirurgia que passou ao sofrer um atentado a faca em 2018, durante campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG). De acordo com sua postagem, Bolsonaro não lembrava ter se comunicado logo após ter acordado do procedimento.

- Não me lembrava de ter falado após acordar da 1a. cirurgia na Santa Casa de Juiz de Fora/MG, e nem sabia que esse vídeo existia. Noite do dia 06 ou já madrugada de 07 de setembro de 2018.

- "Todos nós temos uma missão aqui na terra..." pic.twitter.com/5hljrx3Klj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 14, 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No vídeo, uma conversa revela a presença do pastor e ex-deputado Magno Malta. Na ocasiãp, Bolsonaro fala que sentiu uma "dor insuportável" no momento do ataque e que suspeitou que pudesse estar em risco. "Adianto a todos que me preparava para um momento como esse, porque você corre riscos", afirmou. No vídeo, o presidente agradeceu aos médicos que salvaram sua vida e à sua família.