PGR pede rejeição de queixa-crime de Randolfe contra Bolsonaro

Ação do senador acusa o presidente de difamação após o chefe do Executivo ter atribuído, pelas redes sociais, a responsabilidade da compra suspeita da vacina Covaxin aos membros da CPI da Covid

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou contra queixa-crime apresentada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) em julho do ano passado. O vice-presidente da CPI da Covid acusa o chefe do Executivo de difamação.

A manifestação foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 11. No documento, o vice-procurador-geral, Humberto Jacques de Medeiros, que assina o texto, afirma que a queixa-crime carece de indícios mínimos que comprovem o crime imputado ao presidente.

“Tem-se que a conduta não se amolda ao delito de difamação, de modo que o não recebimento da presente ação penal privada, com o seu consequente arquivamento, é medida que se impõe”, disse.

O vice-procurador-geral afirmou que as expressões usadas por Bolsonaro “não constituíram ofensas à honorabilidade do congressista”. A ação de Randolfe denuncia publicações de Bolsonaro nas redes sociais em que o presidente atribui ao senador as negociações pela compra da vacina indiana Covaxin.

A aquisição do imunizante pelo Ministério da Saúde foi alvo de suspeita, e investigada pela CPI da Covid, da qual Randolfe foi vice-presidente, por possíveis irregularidades nas negociações.

Em suas redes sociais, em julho do ano passado, Bolsonaro disse que Randolfe e outros integrantes da CPI “tudo fizeram” via emendas para que governadores e prefeitos pudessem comprar vacinas “a qualquer preço, com o presidente da República pagando a conta”. “Com planos frustrados restou ao G-7 da CPI acusar ao Governo do que eles tentaram fazer”, disse.

