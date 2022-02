No interior, PDT retoma encontros regionais com pré-candidatos ao governo do Ceará

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) retomou a série de encontros regionais do partidos que servirão de base para definir o nome da legenda que deve disputar a sucessão do governador Camilo Santana (PT) nas eleições deste ano. Com foco no interior do Ceará, o grupo retomou as discussões e debates eleitorais no município de Jucás, no Centro-Sul. Neste sábado, 12, foi a vez da cidade de Quixeramobim, no Sertão Central, sediar o evento.

A legenda tem quatro pré-candidaturas: Roberto Cláudio (ex-prefeito de Fortaleza), Izolda Cela (vice-governadora), Evandro Leitão (presidente da Assembleia Legislativa) e Mauro Filho (secretário de Planejamento e Gestão). Acompanham a comitiva pedetista o senador Cid Gomes e o presidente nacional do partido, André Figueiredo.



Com oito encontros realizados no ano de 2021, o partido pretende agora finalizar os quatro eventos restantes antes de oficializar a indicação sobre a candidatura do bloco governista. As últimas reuniões já estão programadas para ocorrer nos dias 11 e 12 de março, em Pacajus (RMF) e Paracuru (litoral oeste), respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas redes sociais, o ex-prefeito RC comentou que o encontro em Jucá promoveu "um bate-papo super produtivo, com foco no nosso Estado e também no Brasil". Em Quixeramobim, o pedetista também comentou em publicação: "Um diálogo para fortalecer e edificar a boa política, tudo isso para que o nosso #Ceará siga sendo essa referência de união e trabalho sério em todo o país".



O PDT realizou, nesta noite, mais um encontro regional, desta vez no município de Jucás. Que contou com a presença de grandes amigos e lideranças políticas: Cid Gomes, Izolda Cela, André Figueiredo, Evandro Leitão, Mauro Filho, entre outros, além de moradores da região. pic.twitter.com/O1FiOVaj5e — Roberto Cláudio (@robertoclaudio) February 12, 2022

Encerramos, nesse instante, mais um encontro com a base regional do #PDT, em Quixeramobim. Um diálogo para fortalecer e edificar a boa política, tudo isso para que o nosso #Ceará siga sendo essa referência de união e trabalho sério em todo o país!#PDT #Quixeramobim #Ceará pic.twitter.com/bBZOsb7TXQ — Roberto Cláudio (@robertoclaudio) February 12, 2022

Em vídeo, o deputado Mauro Filho destacou que o PDT "tem hoje os melhores nomes e projetos para que o Ceará siga no rumo certo". "Nos últimos anos, nosso estado ganhou destaque nacional e internacional na forma como gere seus recursos, trazendo desenvolvimento econômico com igualdade social", escreveu o parlamentar.

Na ocasião, o pré-candidato também aproveitou para criticar a oposição ao governo estadual, comandada pelo deputado federal Capitão Wagner (Pros). "Não podemos dar oportunidade a uma pessoa que nunca teve a oportunidade de gerenciar uma bodega. Não podemos fazer esse retrocesso diante das extraordinários conquistas da gestão desses últimos anos", disse Mauro.

Nos últimos anos, nosso estado ganhou destaque nacional e internacional na forma como gere seus recursos, trazendo desenvolvimento econômico com igualdade social. O PDT tem hoje os melhores nomes e projetos para que o Ceará siga no rumo certo. pic.twitter.com/MUkeQpK1fZ — Mauro Benevides Filho (@mauro_bfilho) February 12, 2022

Os visitas regionais, segundo Evandro Leitão, tem sido feita de forma a "ouvir os anseios da população e continuar trabalhando pelos cearenses". O presidente da AL registrou sua participação em suas redes sociais. "Participei, ao lado das principais lideranças, do Encontro Regional do PDT, em Jucás, no Centro-Sul do estado. Momento rico de compartilharmos as experiências exitosas deste projeto político que muito nos orgulha e ouvir as pessoas sobre o que podemos melhorar e avançar", afirmou.

Participei, ao lado das principais lideranças, do Encontro Regional do PDT, em Jucás, no Centro-Sul do estado. Momento rico de compartilharmos as experiências exitosas deste projeto político que muito nos orgulha e ouvir as pessoas sobre o que podemos melhorar e avançar. pic.twitter.com/KOd3uzChux — Evandro Leitão (@EvandroLeitao) February 12, 2022





Tags