Biden reforça diplomacia, mas diz estar "preparado para outros cenários" após conversa com Putin

Os presidentes Joe Biden (Estados Unidos) e Vladimir Putin (Rússia) conversaram no início da tarde deste sábado, 12, por videoconferência, sobre a crise na Ucrânia que ameaça descambar para o conflito armado na fronteira, segundo informaram fontes da inteligência americana. De acordo com a Casa Branca, o diálogo iniciado às 11h04min (13h04min em Brasília) durou cerca de uma hora.



No entanto, o impasse parece não ter sido resolvido neste contato. Após o fim da chamada, o governo americano enfatizou a presença de milhares de soldados russos na fronteira com a Ucrânia e sinalizou a Putin que se houver invasão os Estados Unidos e as potências aliadas trabalharão para impor “custos rápidos e severos” a Moscou.

Em comunicado sobre o diálogo, Washington informou que apesar da abertura à saída diplomática, os EUA e seus aliados preparam-se para outras vias. A Casa branca afirmou que Biden foi claro com o presidente russo que, “embora os EUA continuem preparados para se envolver na diplomacia, em plena coordenação com nossos aliados e parceiros, estamos igualmente preparados para outros cenários”, escreveu.

President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. pic.twitter.com/HqK0b65kFm