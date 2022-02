Flávio Bolsonaro sobre Paulo Guedes: "Não sei se ele seguiria no cargo em um 2º governo"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que não garante a permanência do ministro da Economia, Paulo Guedes, em um eventual segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar e coordenador do comitê de campanha à reeleição se manifestou durante entrevista ao jornal O Globo publicada nesta sexta, 11.

O senador avaliou que comandar a pasta é “desgastante”, e disse que só depende de Guedes continuar dando “sua contribuição” para o governo federal. Segundo Flávio, existe um cardápio eleitoral que o ministro precisa seguir como, por exemplo, um “remédio mais amargo” para segurar a inflação.

“Ele [Guedes] tem o senso de responsabilidade de buscar o meio-termo para que a política econômica não degringole o Brasil de vez, a médio e longo prazo, mas sabe da importância, em ano eleitoral, de ter um remédio mais amargo para segurar a inflação, reduzir o preço do dólar e gerar mais emprego”, disse Flávio.

“Eu não sei se ele seguiria no cargo em um segundo governo. Depende da disposição dele, que é cansativo. Você vê que o presidente Bolsonaro envelheceu muito, o Paulo Guedes também. É muito desgastante. Se ele quiser continuar dando sua contribuição, o presidente Bolsonaro vai indiscutivelmente topar na hora, mas não sabemos os planos pessoais dele”, finalizou.

De acordo com o jornal O Globo, Guedes já disse que caso Bolsonaro vença novamente as eleições, ele considera a possibilidade de deixar o governo ou mudar de ministério.

Os desgastes entre o ministro da Economia e o presidente da República aumentam cada vez mais. Com permissão de Bolsonaro, Flávio assinou a proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz os tributos incidentes nos combustíveis. A medida, que gera um impacto de R$ 100 bilhões aos cofres públicos, contou com articulação da Casa Civil e acabou sendo criticada pela equipe econômica de Guedes, que a apelidou de “kamikaze”.