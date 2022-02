Campanha de Bolsonaro prepara redes sociais e momento na TV para associar Lula com corrupção

A campanha bolsonarista, segundo a reportagem, deve usar peças de investigações e processos dos ex-ministros José Dirceu e Antonio Palocci, e do ex-tesoureiro João Vaccari Neto para passar a mensagem de que "a corrupção voltará" com o PT

A campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) planeja fazer bastante uso das redes sociais e do momento de TV para atacar a imagem do ex-presidente Lula nas eleições do segundo semestre. Segundo o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, o objetivo pe usar imagens da delação de Antonio Palocci, em que o ex-ministro acusa Lula e o PT de terem praticado atos de corrupção.

Em 12 páginas assinadas pelo réu, pelos seus advogados, por dois servidores da Polícia Federal (PF) e pelo delegado Filipe Hille Pace, Palocci narrou, em 2018, suposto esquema de corrupção durante os governos do PT. A análise do processo foi possível após o então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sergio Moro, decidir retirar o sigilo de parte da delação premiada do ex-ministro

Palocci disse ainda que as doações de empreiteiras durante as eleições eram na verdade propina pagas em retribuição a contratos com a Petrobras. Ele mencionou ainda uma reunião de que teria participado em 2010 com Lula, Dilma e o ex-presidente da petroleira, José Sergio Gabrielli. O então presidente da República teria pedido que a Petrobras encomendasse a construção de 40 navios-sondas, o que irrigaria os cofres do PT com dinheiro de propina.

A condução do processo também levantou suspeitas de uso político da delação por Moro, futuro ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e agora presidenciável pelo Podemos. Em 2020, o STF determinou que o conteúdo dela não poderia ser usado no processo que investigava a doação de um terreno pela Odebrecht para construção do Instituto Lula. Após investigar a delação, a PF concluiu que os únicos fatos que corroboravam as acusações do ex-ministro eram notícias de jornal.