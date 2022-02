Jogo Político especial recebe o governador de SP João Doria; assista ao vivo

João Doria irá comentar as estratégias para a disputa presidencial e os últimos meses à frente do governo de São Paulo

O governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência pelo PSDB, João Doria, é o entrevistado do Jogo Político especial, que vai ao ar nesta quinta-feira, 10. O programa, ao vivo, começa às 18h, nos perfil do O POVO nas redes sociais (Facebook, Twitter e YouTube).

No programa, mediado pelo jornalista e editor de Política do O POVO, Ítalo Coriolano, João Doria irá comentar as estratégias para a disputa presidencial e os últimos meses à frente do governo de São Paulo. Como determina a Justiça Eleitoral, para disputar o Palácio do Planalto, o tucano deve deixar o cargo de governador até o próximo mês de abril. De acordo com a regra eleitoral, a desincompatibilização deve ocorrer até seis meses antes das eleições.

Nesta semana, o Jogo também entrevistou o adversário de Doria na corrida presidencial, o ex-juiz Sergio Moro (Podemos).

