Geddel fez curso de auxiliar de pedreiro e resenha de livro feminista para diminuir pena

Para receber o benefício da liberdade condicional nesta quarta-feira, 9, pelas mão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, o ex-ministro Geddel Vieira Lima apresentou para abatimento da pena a realização de diversos cursos e a resenha de livros durante seu tempo de carceragem

De acordo com informações do jornal O Globo, ele fez formação em auxiliar de pedreiro, auxiliar de cozinha e resenha de vários livros como "Hibisco Roxo", da escritora feminista Chimamanda Ngozi Adichie, além de um clássico da literatura, "Crime e Castigo".

A defesa de Geddel disse à reportagem que ele se dedicou a 17 cursos durante os quatro anos e dois meses em que esteve encarcerado, leu e resenhou uma série de livros, além de ter prestado serviços de limpeza nos dois presídios por onde passou no Distrito Federal e em Salvador. As ações o deram o direito a remição de 649 dias de sua pena de 13 anos e quatro meses de prisão.

Geddel e seu irmão, o também ex-deputado Lúcio Vieira Lima, foram condenados pela 2ª Turma do STF, por lavagem de dinheiro e associação criminosa, relacionados ao armazenamento de cerca de R$ 51 milhões em caixas e malas em um apartamento em Salvador. A pena inicial, de 14 anos e dez meses de reclusão e 106 dias-multa, em regime inicial fechado, foi reduzida com a exclusão do crime de associação criminosa.

Em setembro do ano passado, ele obteve a progressão para o regime semiaberto por ter cumprido um sexto da pena. Ao deferir o pedido da defesa, Fachin observou que foram atendidos os requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal e que os elementos trazidos a exame sugerem senso de autodisciplina e responsabilidade, pois Geddel tem proposta de trabalho que assegura as condições para garantir a própria subsistência.