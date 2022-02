Cliente derruba pilha de biografia de Lula e joga livros em vendedores

A jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, afirmou que demanda pela biografia de Lula segue alta e as vendas devem bater em breve nos 100 mil exemplares. O valor é considerado um número bem alto para o Brasil

Um cliente da Livraria da Vila, no Shopping Morumbi, em São Paulo, derrubou uma pilha de exemplares da biografia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de Fernando de Moraes. O homem aproveitou para atirar algumas unidades espalhadas na loja em direção aos vendedores perguntando aos berros se eles não tinham “vergonha de vender esse lixo”.

O episódio aconteceu em novembro do ano passado, porém, Fernando Moraes disse ter sido informado apenas há uma semana. A unidade da Livraria da Vila também registrou ocorrência semelhante em uma unidade de Campinas.

À coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, Moraes disse que “em vez de destruir os livros, eu prefiro que as pessoas primeiro comprem, paguem e depois incendeiem. Acho mais justo [com os vendedores]. Pode comprar dois, dez, até cem e fazer uma fogueira”, disse. “Eu até prefiro que [a pessoa] leia para aprender um pouquinho da história do Brasil.”

Segundo a jornalista, a demanda pela biografia de Lula segue alta e as vendas devem bater em breve nos 100 mil exemplares. O valor é considerado um número bem alto para o Brasil.

