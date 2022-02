Bancada evangélica planeja alcançar 30% do Congresso, diz deputado

Ao assumir a presidência da bancada evangélica no Congresso Nacional nesta quinta-feira, 10, o deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) disse que o objetivo de sua gestão do grupo será aumentar a presença de parlamentares evangélicos com as eleições de 2022 para 30% do Congresso Nacional. Seguindo o cálculo, a Frente Parlamentar Evangélica partiria de 115 deputados e 13 senadores atuais para 155 deputados e 24 senadores.

“A principal dedicação neste ano será traçar uma estratégia com os colegas para finalmente chegar ao tamanho que temos no país, 30%. Ainda nos falta fidelizar mais votos do segmento”, disse Sóstenes à Folha de São Paulo.

Para as eleições majoritárias, políticos evangélicos, segundo o deputado, manifestam a preocupação com o fim das coligações, fator que afeta os congressistas do bloco, pois “boa parte da bancada era eleita por partidos menores”. Ele defende o diálogo com outros partidos para escolher a nova sigla dos deputados e senadores.

A estratégia será aderir a diferentes partidos. “Temos comissões [na Câmara], que são divididas por partidos. E, se a gente colocar 80% dos evangélicos em um único partido, vamos estar descobertos nas comissões", informou o parlamentar.

Eleito com o apoio de Silas Malafaia, o deputado religioso disse ainda que um dos “grandes trabalhos” da bancada era barrar pautas que “afrontam” o grupo evangélico. Ele, no entanto, nega influência do pastor. “No exercício do meu mandato, nunca, jamais, ele fica dizendo como devo votar. Dá autonomia total.”...