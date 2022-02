PGR apura se Monark e Kim Kataguiri fizeram apologia ao Nazismo

A assessoria criminal da Procuradoria-Geral da República abriu nesta terça-feira, 8, um procedimento para apurar se houve apologia ao nazismo por parte do deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) e do apresentador do Flow Podcast, Bruno Aiub, o Monark, durante o programa transmitido ontem, 7. A informação é da coluna de Malu Gaspar para O GLOBO.

A abertura da investigação foi determinada pelo procurador-geral, Augusto Aras. Caso se conclua que houve algum tipo de crime, a PGR pode denunciar o deputado ao STF e o apresentador à Justiça de São Paulo. Em nota, Kataguiri criticou a postura do PGR Augusto Aras e disse que vai colaborar com as investigações porque seu discurso no podcast foi "absolutamente anti-nazista".

Apresentador e deputado defenderam existência de partido nazista no Brasil

No programa que foi ao ar na noite da segunda-feira, 7, e recebeu Kataguiri e a deputada Tabata Amaral (PSB-SP), o apresentador Monark se disse favorável à existência de um partido nazista no Brasil. Após repercussão, ele foi afastado do canal e o episódio foi retirado do YouTube.

Na ocasião, o youtuber disse achar que "o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei." E prosseguiu: "As pessoas não tem direito de ser idiotas? A gente tem que liberar tudo". A fala foi rebatida por Tabata, que afirmou que a liberdade individual termina a partir do momento que fere a de outra pessoa. Monark, por sua vez, reforçou: "A questão é: se o cara quiser ser um anti-judeu ele tinha que ter direito de ser", complementou.

Já Kim disse que achava errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando o governo nazista liderado por Adolf Hitler promoveu o extermínio de milhões de judeus e outros grupos.

“O que eu defendo que acredito que o Monark também defenda, é que por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso não deve ser crime”, disse Kataguiri. “Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia é […] é você dando luz naquela ideia, para ela seja rechaçada socialmente e então socialmente rejeitada”.

Sobre a investigação da PGR, Kataguiri enviou uma nota à coluna de Gaspar em que diz que "é aterrador que o PGR, que sempre faz vista grossa para crimes que realmente aconteceram tenha agido tão rápido", e afirma que vai colaborar com as investigações porque seu discurso no programa foi "absolutamente anti-nazista".

