Girão garante que não vai faltar apoio a Moro no Ceará e promete diálogo com Wagner

O senador Eduardo Girão (Podemos) garantiu, nesta quarta-feira, 9, que a candidatura do ex-juiz e pré-candidato Sergio Moro deverá ter uma base de apoio pra formação de palanque sólido no Ceará. Durante evento no Instituto Myra Eliane, em Caucaia, o parlamentar disse que deve promover um diálogo e construir um acordo com seu aliado e pré-candidato ao governo estadual, deputado Capitão Wagner, defensor da reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), adversário de Moro.

"Está tudo ainda sendo construído. O Capitão Wagner é aliado para primeira hora, está preparado para ser o que ele quiser aqui no Ceará, governador, Senador da República. O que posso garantir é o seguinte, apoio para candidatura do juiz Sergio Moro não vai faltar", disse Girão. Logo depois, o parlamenta completou: "Wagner tenho diálogo com ele. A gente vai ter um momento de conversa e a arte da política é o diálogo".



Sobre a candidatura do ex-ministro da Justiça, o senador afirmou que deve "trabalhar no limite das forças" para que o nome de Moro seja levado aos eleitores cearenses. "Esse grande brasileiro decente, do bem, que tem folha de serviço prestado à nação. Ele transcende a questão da confiança que as pessoas já tem no trabalho dele", finalizou.

Moro chegou ao Ceará nesta domingo, 6, como parte de agenda pelo Nordeste. Em foto divulgada nas redes sociais, ele aparece ao lado de Girão e sua esposa Márcia Girão com os uniformes oficiais do Ceará e do Fortaleza. No mesmo dia, ele passou Juazeiro do Norte, cidade governada por Glêdson Bezerra, único prefeito de seu partido no comando de um município cearense.

Na terça-feira, 8 de fevereiro, o ex-ministro chegou em Fortaleza para o lançamento do seu livro - Contra o Sistema da Corrupção -, que fala sobre sua atuação como juiz na Operação Lava Jato. No meio da tarde, o ex-juiz foi o entrevistado do programa Jogo Político.

Na ocasião, Moro afirmou que sua entrada na pré-campanha ocorreu por entender que consegue romper a polarização que, neste momento, ocorre entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em tom de ironia, ele também disse que aceita debater com o presidenciável Ciro Gomes (PDT), desde que ele fique um mês sem falar "palavrões".



Por outro lado, Wagner esteve em Jati, no interior do Ceará, para reforçar sua aliança com a candidatura de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto para seu segundo mandato. O deputado federal abriu o evento saudando o presidente e dizendo que ouviu, no compromisso anterior, em Salgueiro (PE), o discurso de um estadista. Na contramão, Bolsonaro também já manifestou apoio a Wagner para governador.