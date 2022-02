Deputados votam reajuste para servidores da Defensoria Pública nesta quarta

Na última sexta-feira, 2, os deputados aprovaram os reajustes salariais para os servidores do Tribunal de Justiça (TJ), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Ministério Público (MP)

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE) retoma, nesta quarta-feira, 9, a votação do projeto de lei, de autoria da Defensoria Pública do Estado do Ceará, que prevê a revisão dos subsídios dos membros e vencimentos dos servidores do órgão. Sem consenso na última semana, o texto recebeu uma emenda modificativa e foi retirado de pauta.

O PL 205/21 promove a revisão geral dos subsídios dos membros e dos vencimentos dos servidores públicos da Defensoria no percentual de 10,74%. A implantação acontecerá de forma escalonada, sendo 5,37% a partir de 1º de janeiro de 2022, e os outros 5,37% a partir de 1º de maio de 2022.

Seguindo do mesmo modelo de pagamento, na última sexta-feira, 2, os deputados aprovaram os reajustes salariais para os servidores do Tribunal de Justiça (TJ), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Ministério Público (MP). A proposta do TJ foi aprovada com uma emenda do deputado Júlio César Filho (Cidadania), líder do governo na Casa.





