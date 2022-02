Cearense André Figueiredo assume liderança do PDT na Câmara dos Deputados em 2022

Deputado, que também é presidente do PDT no Ceará, assume o comando da bancada do partido no Legislativo pela sexta vez

O deputado federal André Figueiredo (CE) foi eleito nesta quarta-feira, 9, para assumir a liderança do PDT na Câmara dos Deputados. Esta é a sexta vez que o parlamentar assume o comando da bancada do partido; ele já representou a legenda na Casa nos anos de 2012 a 2014; 2015; 2017 a 2019.

Nas redes sociais, o deputado agradeceu o partido e destacou o trabalho da frente de oposição ao governo Bolsonaro no Legislativo. "Nessa reta final do governo Bolsonaro, a oposição terá de trabalhar mais do que nunca, porque alguns abutres sabem que resta pouco tempo para eles", escreveu.

Nessa reta final do governo Bolsonaro, a oposição terá de trabalhar mais do que nunca, porque alguns abutres sabem que resta pouco tempo para eles.

Atualmente, o parlamentar é presidente estadual do PDT e exerce a 1ª vice-presidência nacional do partido.

Nascido em Fortaleza, André Peixoto Figueiredo Lima é formado em Economia (1987) e em Direito (1995). Em 1984, filiou-se ao PDT e fundou a Juventude Socialista do Ceará, da qual foi o primeiro presidente. Logo, tornou-se membro do Diretório Nacional do partido, membro da Executiva Regional, presidente do Instituto Alberto Pasqualini Ceará e vice-presidente nacional da Fundação Leonel Brizola/Alberto Pasqualini.

No cenário político, o parlamentar foi ministro das Comunicações no governo Dilma Rousseff (2015). No Congresso Nacional, entre as linhas de defesa do deputados, estão pautas trabalhista e educacional.

Hoje, Figueiredo está como relator na Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 383/17, que garante recursos mínimos para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A proposta está pronta para ser apreciada no Plenário da Câmara.

