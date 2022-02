"Tem muita gente melhor e mais competente que eu", diz Bolsonaro em Pernambuco

Na tentativa de se aproximar do eleitor nordestino, Bolsonaro citou que sua filha Laura é neta de cearense por parte de mãe, mas fez apenas rápidas menções à importância da transposição para o Nordeste

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer nesta terça-feira (8) que há pessoas mais qualificadas do que ele para comandar o País. "Tem muita gente melhor e mais competente que eu por esse Brasil enorme", disse o presidente durante a cerimônia de inauguração do Núcleo de Controle Operacional da Transposição do Rio São Francisco, em Salgueiro, Pernambuco.

Na tentativa de se aproximar do eleitor nordestino, Bolsonaro citou que sua filha Laura é neta de cearense por parte de mãe, mas fez apenas rápidas menções à importância da transposição para o Nordeste. O discurso presidencial foi concentrado em repetidos ataques a políticas dos governos petistas, como o financiamento de obras em Cuba e Venezuela por parte do BNDES.

Bolsonaro está em tour pelo Nordeste até quarta-feira, 9. para inaugurar trechos da transposição em Estados governados pela esquerda: Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte.

O governo vê na obra, que tem forte apelo social, um possível "ponto de virada" para a popularidade de Bolsonaro no Nordeste, reduto eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário nas eleições de 2022.

