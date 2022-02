Sergio Moro é entrevistado no O POVO nesta terça-feira, 8

O ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (Podemos) é o entrevistado desta terça, 8, no programa Jogo Político, do O POVO, e na Rádio O POVO CBN. O programa, que vai ao ar todas as terças, terá início às 15 horas. A participação na Rádio ocorre a partir das 15h40min. Sergio Moro está visitando o Ceará desde domingo, quando chegou ao Cariri, em pré-campanha à Presidência da República nas eleições deste ano.

No programa Jogo Político, a sabatina será feita pelos jornalistas Ítalo Coriolano e Érico Firmo. A transmissão ocorre pelas redes sociais do O POVO (Facebook, YouTube e Twitter). Na Rádio O POVO CBN, Moro será entrevistado pelos jornalistas Jocélio Leal e Neila Fontenele. A par moro, eleiticipação pode ser acompanhada pela frequência FM 95,5 ou pelo perfil da Rádio no Facebook.

O POVO tem feito cobertura da visita de Sergio Moro ao Ceará desde domingo, quando desembarcou de manhã em Juazeiro do Norte, acompanhado do senador Eduardo Girão (Podemos) e do empresário Geraldo Luciano (Podemos). A divulgação e as análises sobre a visita do presidenciável ao Ceará são parte da cobertura do O POVO nas eleições deste ano.

Nesta terça, Moro passa o dia visitando veículos de imprensa. Nessa segunda, participou de debates e conversas em Fortaleza.

Entrevista do presidenciável Sergio Moro ao O POVO

Programa Jogo Político

A partir das 15 horas, nas redes sociais do O POVO (Facebook, YouTube e Twitter).

Rádio O POVO CBN

A partir das 15h40min, pela FM 95,5 e pelo perfil da Rádio no Facebook.

