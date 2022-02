Kassab e demais lidereres do PSD sinalizam apoio a Lula no 1º turno

O presidente nacional do PSD admite que vem recebendo filiações em função da possibilidade de sair em defesa do candidato petista ainda no primeiro turno

O presidente nascional do PSD, Gilberto KassabGilberto Kassab, sinalizou possível apoio à candidatura do ex-presidente Lula para as eleições deste ano. Segunfo informações da jornalista Mônica Bérgamo, da Folha de S. Paulo, o dirigente admite que vem recebendo filiações em função da possibilidade de sair em defesa do candidato petista ainda no primeiro turno.

Defensores da ideia argumentam que o apoio levaria Lula a candidato de centro, o que poderia levar o ex-presidente ao patamar de vitorioso sem precisar do segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Na última pesquisa eleitoral do Datafolha, Lula aparece com 48% dos votos, bem à frente de Bolsonaro. Mas pesquisas retratam um momento que passou, faltando ainda 8 meses para a eleição.

Por outro lado, Kassab ainda alega que prevalece no PSD “uma maioria que defende a candidatura própria” para presidente. A prioridade seria então alguém que já é filiado ao partido, como o senador Rodrigo Pacheco (MG). Lançado no fim de 2021, o presidente do Senado ainda não confirmou até hoje se aceita de fato ser candidato.