Damares é anunciada em evento como "a ministra mais bonita do Brasil"

Durante evento no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos nesta segunda-feira, 7, a titular da pasta Damares Alves foi anunciada como “a ministra mais bonita do Brasil”. A chamada foi acompanhada de risadas da ministra, que logo em seguida fez uma autoapresentação, reiterando o elogio. "Sou morena, bonita, cabelos pretos, tô [sic] com uma blusa laranja, calça preta", completou.

A cena aconteceu durante a abertura da Semana de Valorização dos Povos e Comunidades Tradicionais.

A forma elogiosa de se referir à ministra, no entanto, parece ser comum entre membros do governo. Recentemente, após Damares divulgar participação em plenária presidida pelo ministro da Cidadania João Roma, a quem classificou como “super ministro”, o titular devolveu o elogio e chamou a colega de "competente e mais bonita do Brasil".

“Participei hoje da primeira Plenária da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) que foi presidida pelo nosso Super Ministro João Roma. É uma honra pertencer a este colegiado. O objetivo é acabar com a fome no Brasil. Vem novidades por aí. Aguardem”, escreveu Damares nas redes sociais.

“Tmj [abreviação de estamos juntos], ministra competente e mais bonita do Brasil!”, respondeu Roma em agradecimento à mensagem.

