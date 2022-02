Assembleia disponibiliza segurança para André Fernandes após deputado ter carro alvejado por tiros

O deputado estadual Evandro Leitão (PDT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), disse já ter entrado em contato com o deputado estadual André Fernandes (PL) para colocar segurança à disposição do parlamentar que teve o carro alvejado por tiros na última segunda-feira, 7. Leitão informou ainda ter conversado com o secretário de Segurança, Sandro Caron, pedindo celeridade na investigação do caso.

“É importante frisar a gravidade (do caso) por se tratar de um representante do povo. Nós queremos os esclarecimentos sobre esse fato. Nos colocamos à disposição do deputado, inclusive com segurança (...) e agora esperamos que o caso seja esclarecido, no sentido de que saibamos o que aconteceu e que aqueles que realizaram (o ato) sejam punidos”, disse.

Ao ser questionado se Fernandes teria aceitado a disponibilização de segurança por parte da AL-CE, o presidente disse que o parlamentar não o respondeu. “Ele está um tanto quanto abalado. Nós apenas nos colocamos à disposição e agora precisamos respeitar o momento e num segundo instante voltaremos a conversar com ele sobre isso”, pontuou.

Nas redes sociais, Fernandes afirmou ter sofrido uma tentativa de homicídio. Segundo o parlamentar, ele estava viajando junto com assessoria, pelo interior do Ceará, quando o carro onde estava foi perseguido por uma motocicleta e foram efetuados, pelo menos, 7 disparos contra o automóvel nas proximidades do município de Solonópole.

TENTARAM ME MATAR!



Acabei de sofrer uma tentativa de homicídio! Uma motocicleta nos acompanhou e efetuou aproximadamente 7 disparos no meu veículo. Um dos tiros atingiu o pneu, mas andamos vários kms mesmo com o pneu furado. Foi uma fuga intensa!!! pic.twitter.com/EKp7FzG2bX — André Fernandes (@andrefernm) February 8, 2022

A presidência da AL-CE informou ainda que o durante conversa com o secretário de Segurança Pública do Ceará, Sandro Caron, não discutiu o que teria motivado os tiros contra o veículo do parlamentar e pediu cautela pois o caso ainda está sob investigação. “Não adianta trabalharmos no campo do achismo. Acho mais prudente aguardar”, concluiu.



O governador Camilo Santana (PT) determinou “rigorosa investigação” sobre o caso envolvendo o deputado estadual André Fernandes (PL), que teve o carro alvejado por disparos de arma de fogo na noite dessa segunda-feira, 7. “Determinei a rigorosa investigação no caso de tiros disparados contra o veículo do dep. André Fernandes, que era blindado, não chegando a ter vítimas feridas. O caso será devidamente apurado”, escreveu.

Determinei ainda rigorosa investigação no caso de tiros disparados contra o veículo do dep. André Fernandes, que era blindado, não chegando a ter vítimas feridas. O caso será devidamente apurado. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) February 8, 2022

Com informações do repórter Filipe Pereira.