Grupo do União Brasil no Nordeste pede indepedência para apoiar de Bolsonaro a Lula

Lideranças do União Brasil do Nordeste planejam busca o aval de independência do partido para que diretórios estaduais possam optar por qual candidato apoiar na eleição presidencial deste ano, entre eles o ex-presidente Lula e o atual chefe do Planalto Jair Bolsonaro. A informação é do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Tal liberação significaria mais uma perda de força para Moro, que poderá ter formal do União Brasil à sua candidatura. O ex-juiz foi declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para julgar Lula e agora é alvo de investigações após ter recebido 656 mil dólares (o equivalente a 3,537 milhões de reais) durante os 12 meses em que trabalhou para a consultoria norte-americana Alvarez & Marsal, ao mesmo tempo em que atuava na Lava Jato.

Nos bastidores, é sondada a possibilidade de o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, ser vice de Moro chegou. Outro cenário seria Moro migrar para o União Brasil e disputar a presidência pela sigla, o que foi descartado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ala do União Brasil mais crítica às aproximações com Moro buscam Lula e Bolsonaro, líderes nas pesquisas de intenção de voto para as eleições majoritárias. O grupo é formado, principalmente, pelos que têm origem no DEM, já que o União Brasil é resultado da fusão entre DEM e PSL.



“A necessidade do Ronaldo Caiado (governador de Goiás e candidato à reeleição) é diferente da necessidade do ACM Neto (candidato da sigla ao governo da Bahia)”, afirmou em reservado uma liderança do DEM, segundo reportagem do Metrópoles.

Tags