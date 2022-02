Bolsonaro se reúne com Moraes e Fachin em meio a clima de tensão com TSE

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem reunião marcada nesta segunda-feira, 7, com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Edson Fachin, no Palácio do Planalto. A finalidade é a entrega de convite da solenidade de posse para a cerimônia de posse do Tribunal, no dia 22 deste mês, na qual Fachin e Moraes assumirão como presidente e vice-presidente do Tribunal, respectivamente.

A agenda deve contar com as presenças do Advogado-Geral da União, Bruno Bianco, e do Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Cesar Sousa. A relação de Bolsonaro com o TSE é conturbada. O encontro ocorre dias após Bolsonaro descumprir ordem de Moraes ao não comparecer a depoimento na Polícia Federal na investigação que apura o vazamento de informações sigilosas da Justiça Eleitoral.

Outro ataque a Morares foi feito durante ato do 7 de Setembro na avenida Paulista, em São Paulo, quando Bolsonaro chamando o magistrado de "canalha" e afirmando que não obedeceria às decisões do ministro.

Em janeiro, o presidente da República também atacou Fachin por decisão que suspendeu uma lei estadual que proibia o uso da linguagem neutra nas escolas. No mesmo mês, Bolsonaro acusou Edson Fachin de ser "trotskista e leninista" por ter votado contra o marco temporal das terras indígenas. Quando Fachin anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2021, o chefe do Planalto disse que o ministro tem "forte ligação com o PT".

Atual vice-presidente do TSE, Fachin ocupa a vaga do ministro Luís Roberto Barroso na presidência da Corte eleitoral entre fevereiro e agosto, momento em que o comando passará para as mãos de Moraes, responsável por presidir o órgão durante as eleições de 2022.

