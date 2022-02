Bolsonaro anuncia regulamentação do Fies e diz que programa "virou negócio"

Em conversa com apoiadores, o presidente afirmou que deve editar MP nesta quinta-feira com novas condições de renegociação

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que pretende editar nova regulamentação para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) na próxima quinta-feira, 10.

No fim do ano passado, o governo publicou medida provisória com condições diferenciadas para renegociação de dívidas de jovens que aderiram ao fundo até 2017. As mudanças entraram em vigor com a publicação do texto, em 30 de dezembro de 2021. O mandatário, por sua vez, não explicou detalhes de como será a etapa de regulamentação.

De acordo com a MP, o abatimento pode chegar a 86,5% no valor das dívidas e aumentar para até 92% caso o devedor esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre as possibilidades, estão, desconto de 12% no pagamento à vista ou parcelamento do débito em 150 meses, com perdão dos juros e das multas. Quando o débito passar de 360 dias, podem se aplicar os descontos de 86,5% e 92%, para os devedores no CadÚnico.

As condições são válidas para os estudantes que tenham assinado contrato do Fies até o segundo semestre de 2017 e que estejam com atraso de mais de 90 dias no pagamento das parcelas na data da publicação da Medida Provisória (30 de dezembro)

O presidente afirmou que pouco mais de 1 milhão de jovens teriam ainda suas dívidas anistiadas — nesse montante se incluem beneficiários do programa que estão inadimplentes a partir do segundo semestre de 2017. "São 1 milhão e 70 mil jovens que fizeram curso superior e não iam pagar... Não vão pagar a conta. Não tem como pagar. E daí não pode fazer negócio, fica difícil a vida deles", declarou hoje o presidente, em conversa com apoiadores na portaria do Palácio da Alvorada.

O Planalto calcula que aproximadamente 3 milhões de jovens serão beneficiados pela possibilidade de renegociação. "Quem está inadimplente de 2017 para cá não vai pagar mais, esse é caso perdido", disse Bolsonaro. "Já para os demais, o governo dará um "bom desconto", anunciou ainda.



O presidente afirmou também que o "Fies é um bom programa", desde que "feito com responsabilidade". O fundo é constantemente associado à gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal adversário de Bolsonaro nas eleições de 2022. Segundo ele, nos mandatos petistas, o programa "virou negócio".

"O que a 'esquerdalha' fez? Criou 1 trilhão de universidades pelo Brasil. [O Fies] virou negócio. Quem sabe, né... Acompanha um pouquinho, vê o que aconteceu", rebateu o chefe do Executivo.

Tags