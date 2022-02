Eduardo Bolsonaro associa acidente em metrô de SP à contratação de mulheres

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) compartilhou um vídeo nas redes sociais com declarações misóginas e machistas sobre acidente em metrô de São Paulo na última terça-feira, 1°. O filho do presidente relacionou o episódio à contratação de mulheres por concessionária que faz as obras da Linha 6-Laranja do Metrô.

O parlamentar publicou um vídeo institucional no qual Stefania Riciulli, coordenadora de comunicação da Acciona, apresentava uma política de contratação de mulheres da empresa. Eduardo, então, sugeriu que a cratera provocada por um acidente envolvendo o tatuzão das obras da linha do Metrô na Marginal Tietê seria decorrente da atuação feminina.



“Procuro sempre contratar mulheres”, mas por qual motivo? Homem é pior engenheiro? Quando a meritocracia dá espaço para uma ideologia sem comprovação científica o resultado não costuma ser o melhor. Escolha sempre o melhor profissional, independente da sua cor, sexo, etnia e etc", escreveu Eduardo Bolsonaro nas redes sociais.

Empresa e instituto repudiam declaração de Eduardo Bolsonaro sobre contratação de mulheres pelo metrô

A empresa divulgou nota de repúdio. "A Acciona, como uma empresa que tem o respeito à diversidade como um dos pilares de sua política de ESG, lamenta profundamente o teor dessa videomensagem que circula em redes sociais. A empresa considera o conteúdo misógino e extremamente desrespeitoso com nossas colaboradoras", disse a empresa.

"A Acciona tem programas especiais de estímulo à contratação de mulheres, inclusive na área de construção, e se orgulha dos seus profissionais. A empresa estuda as medidas judiciais cabíveis ao caso."

O Instituto de Engenharia também divulgou nota de repúdio ao vídeo "que desmoraliza colaboradoras de empresa que atua nas obras da Linha-6 Laranja do Metrô" e o classificou como um "desserviço à sociedade".

"É inadmissível que esse tipo de mensagem seja compartilhada por qualquer pessoa. É um desserviço à sociedade, à evolução e um verdadeiro desrespeito e discriminação às profissionais envolvidas, quer engenheiras ou não", diz a mensagem.

"O Instituto de Engenharia, por meio de seu Comitê para Valorização das Mulheres na Engenharia e Tecnologia, pede por respeito. Esse é o ingrediente essencial na construção de um futuro melhor em qualquer esfera da sociedade."

O acidente no metrô de SP

Uma cratera se abriu na Marginal Tietê após o asfalto ter cedido ao lado da obra do Metrô da Linha 6-Laranja, na Marginal Tietê, na Freguesia do Ó, na Zona Norte de São Paulo, na terça-feira, 1º.

De acordo com o secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo José Galli, o vazamento de uma galeria de esgoto causou o acidente. Segundo Galli, provavelmente o solo não suportou o peso da galeria, que passava 3 metros acima da máquina conhecida como "tatuzão" e acabou se rompendo.

