Mirando ampliação da bancada, PSD quer filiar deputado Apóstolo Luiz Henrique

Comandado por Domingos Filho, o PSD está de olho na filiação do deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique, hoje no PP, legenda da base do governador Camilo Santana (PT).



Na última sexta-feira, 4, Domingos se encontrou com o parlamentar. Pelas redes, o ex-vice-governador do Estado escreveu: “Após longa conversa, na tarde desta sexta (4), estou confiante que o deputado Apóstolo Luís Henrique e a Bispa Wanessa Lima se filiem ao PSD para a disputa ao cargo de deputado estadual e federal, respectivamente”.



Um dia antes, na quinta, 3, Luiz Henrique havia se reunido com o deputado federal Capitão Wagner (Pros), principal nome da oposição ao Governo no Ceará. A expectativa, então, era que o deputado anunciasse ida para o União Brasil, sigla cuja presidência local está sendo disputada por Wagner e o empresário Chiquinho Feitosa, dirigente do DEM.



Aliado do governador, o PSD pleiteia espaço de vice na chapa governista. Em conversa com O POVO ainda no fim do ano passado, Domingos colocou o próprio nome à disposição para assumir a tarefa na corrida eleitoral.



Filiado ao PP do ex-secretário e também deputado estadual Zezinho Albuquerque, o deputado Apóstolo Luiz Henrique estuda o futuro político. Próximo de figuras bolsonaristas, como a também deputada Silvana Oliveira (PL), a tendência é de que o mandatário acabe fixando endereço partidário no campo da oposição a Camilo.