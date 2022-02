Presidente da Caixa fala sobre pagamento do abono salarial

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explica hoje (4) no programa A Voz do Brasil como pode ser feito o saque do abono salarial para os trabalhadores da iniciativa privada. O pagamento do benefício para os trabalhadores da iniciativa privada começa nos próximos dias. Cerca de 22 milhões de brasileiros recebem, neste ano, o abono salarial, com valor total de mais de R$ 20 bilhões, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. Trabalhadores do setor privado receberão o abono salarial deste ano no período de 8 de fevereiro a 31 de março, pela Caixa. Para servidores públicos, militares e empregados de estatais, inscritos no Pasep, o pagamento vai de 15 de fevereiro a 24 de março, pelo Banco do Brasil. Leia mais aqui.



Moradores de 48 cidades de MG e BA sacarão abono salarial antecipado

Trabalhadores com carteira assinada de 48 municípios de Minas Gerais e da Bahia afetados pelas enchentes, em dezembro de 2021, terão direito a sacar o abono salarial em 8 de fevereiro, independentemente do mês de nascimento. Leia mais aqui.

Caixa lança linha de antecipação de frete para caminhoneiros

Os caminhoneiros poderão antecipar o recebimento do frete por meio de empréstimo com juros baixos contratado na Caixa Econômica Federal. O banco lançou hoje (4) a linha Giro Caixa Transportes, com taxas a partir de 1,99% ao mês. Leia mais aqui.

