Domingos Filho diz que é "legítimo" PT querer vice do PDT no Ceará

Presidente do PSD no Ceará, Domingos Filho afirmou ao O POVO que vê com naturalidade o movimento de expansão do PT em número de prefeitos, de 17 para 29, acompanhado da pretensão do partido de ocupar duas vagas na chapa majoritária liderada pelo PDT. Não só a candidatura de Camilo Santana (PT) ao Senado, mas também a vaga de candidato(a) a vice-governador(a).

Segundo ele, num futuro breve, o PSD saberá demonstrar seu potencial político. Por enquanto, diz que o jogo é de "cartas fechadas", não havendo agora razões para mostrá-las.

Domingos Filho destaca que, à exceção da candidatura de Camilo, o restante das vagas será decidido em julho ou agosto e "de acordo com as circunstâncias políticas da época". "Portanto, acho legítimo que todos os partidos do arco de alianças do governo possam pleitear os espaços na composição da chapa. E aí cada qual se vale de suas próprias estratégias. É legítimo", ele disse.

O PT agora tem 29 prefeituras, frente às 26 do PSD. A ideia de o partido liderado pelo grupo do deputado federal José Guimarães (PT) ter um segundo espaço na chapa começou a ser cogitada a partir do novo número obtido. A articulação que aumentou o tamanho PT foi acompanhada de perto por Camilo Santana e pelo senador Cid Gomes (PDT).

Questionado se o PSD prepara espécie de contraofensiva para retomar o segundo lugar no mapa estadual de prefeituras, Domingos respondeu que essa disputa não existe e tampouco é critério para ocupação de lugares na chapa governista que será apresentada ao eleitor mais adiante.



"O que irá preponderar para as decisões serão as avaliações dos cenários em julho. O PSD, como os demais partidos, naturalmente irá ter seu potencial político para demonstrar. Como esse é um jogo de cartas fechadas, não tem por que descortiná-las", afirmou.