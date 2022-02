Desmatamento no governo Bolsonaro atinge patamar alarmante, diz Ipam

De acordo com uma nota técnica do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), o nível de desmatamento em terras públicas federais na Amazônia desde o início do governo Jair Bolsonaro (PL) atingiu um nível de destruição em um patamar alarmante. As informações são da Folha de S.Paulo.

Segundo pesquisadores do instituto, a média anual de perda de floresta amazônica foi 56,6% maior, entre 2019 e 2021, em relação ao período anterior ao governo Bolsonaro, de 2016 a 2018. De 2019 a 2021, foram desmatados mais de 32 mil km² de floresta, o equivalente a cerca de 21 vezes o tamanho da cidade de São Paulo.

Os cientistas utilizaram dados do Prodes, programa do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) que aponta anualmente o desmate de biomas nacionais. Ainda de acordo com a Folha, a nota técnica do Ipam cita como fatores que favorecem o crescimento do desmate os cortes orçamentários nas entidades de fiscalização, a substituição de diretores e chefes de operação do Ibama, mudanças no processo de autuação, flexibilização de penalidades e a desarticulação institucional nas operações.

Segundo o estudo, mais da metade (51%) do desmatamento nos três anos avaliados ocorreu em terras públicas, principalmente em áreas de domínio federal (83%). Terras indígenas enfrentaram alta proporcional de 153% em média na sua derrubada, em comparação ao último triênio (um aumento de 496 km² para 1.255 km²).

“Estamos subindo degraus rápido demais quanto à destruição da Amazônia e não podemos nos acostumar com isso”, considera Ane Alencar, diretora de Ciência no IPAM e principal autora do estudo, em comunicado. “Quando olhamos para os números dos últimos três anos, fica claro o retrocesso daquilo que o Brasil foi um dia", completa.

