Damares reclama de "cobrança muito grande" para comentar caso Moïse

Ministra dos Direitos Humanos se incomodou com pessoas que esperam uma postura "em todos os casos"; congolês Moïse Kabagambe foi assassinado de forma brutal no Rio de Janeiro no último dia 26

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, reclamou nesta quinta-feira, 3, da pressão para que ela se manifeste sobre casos de violação a direitos humanos. A titular se incomodou com pessoas que esperam uma postura "em todos os casos".

Nos últimos dias, Damares foi cobrada nas redes sociais sobre a morte do congolês Moïse Kabagambe, assassinado a pauladas no Rio de Janeiro. Questionada por jornalistas no Palácio do Planalto, nesta quinta, a ministra afirmou que a pasta "já tomou" providências sobre o caso, mas não detalhou o que está sendo feito.

"Já tomou, já tomou [providências]. Deixe eu falar uma coisa. Há uma cobrança muito grande que a ministra se manifeste em todos os casos. Mas cada caso é cuidado por uma secretaria. E, imediatamente, quando nós somos acionados, a gente toma medidas imediatas", disse Damares.



"Esse caso está sendo cuidado pelo nosso ministério por duas secretarias, Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria Nacional de Proteção Global. Nós tivemos várias iniciativas", continuou, sem detalhar quais foram essas iniciativas.

Nas redes sociais, Damares reclamou de cobranças dessa natureza. A ministra afirmou que "não dá pra vir pra rede social o tempo todo falar tudo o que estamos fazendo" e que o ministério trabalhava "em silêncio".

"Quando está em fase de investigação algum caso, como este, o ministério não traz a público a sua participação pra não interferir lá na ponta na investigação. Mas a gente está, desde o primeiro momento que o ministério foi acionado, acompanhando esse caso e aqui a gente lamenta a barbaridade que a gente viu naquelas imagens. Chega de violência nessa nação e vamos acompanhar até o final. Inclusive, a punição, a gente quer pena [para os autores do homicídio]", disse a ministra.

Moïse Kabagambe foi morto na noite do último 26 em um quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança do quiosque Tropicália registraram a briga que terminou com o espancamento do congolês a pauladas.

