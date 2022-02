Vestido de palhaço, vereador de Goiânia pede para levar "chibatadas"

O parlamentar, que se dizia enganado pela Prefeitura em uma votação sobre reforma no Código Tributário, pedia uma punição pelo seu voto favorável ao aumento do IPTU

O vereador de Goiânia (GO) Sargento Novandir (sem partido) pediu, durante discurso feito em sessão na Câmara Municipal na manhã desta terça-feira, 2, para um colega dar "chibatadas" nele com um cinto. Na ocasião, o parlamentar, que se disse enganado pela Prefeitura em uma votação sobre reforma no Código Tributário, que incluía reajuste no IPTU, pediu uma punição pelo seu voto favorável ao aumento da tarifa.

"Eu quero oferecer esse cinto pra qualquer um de vocês que tiver coragem de me dar umas três chibatadas. Eu quero levar essa chibatada. Eu mereço um 'coro' pra mim (sic) tomar vergonhar na cara e olhar direito o que eu vou votar", disse.

Vereador em Goiânia pedindo pra apanhar de cinto depois de tirar a arma da cintura pic.twitter.com/5C28bQi6bo

O vereador se apresentou à sessão vestido de palhaço e afirmou ter sido enganado pelo secretário de finanças do município, Geraldo Lourenço, quanto à votação.

Antes de sua ida à tribuna, uma narração anunciou sua presença em tons circenses: "Atenção, senhoras e senhores, respeitável público, prazerosamente, carinhosamente, apresenta o vereador sargento Novandir, no qual foi humilhado enganado e feito de palhaço". Ele ainda sacou uma arma e colocou sobre a tribuna.

O parlamentar pediu desculpas aos cidadãos durante o discurso e disse que buscaria uma forma de reverter o Projeto de Lei que levou ao aumento do IPTU.

"Secretário, volte para seu distrito, que é Brasília. Não fique mais em Goiânia. Você está dando um prejuízo em Goiânia", disse Novandir, antes de tirar a fantasia de palhaço. "Teve uma vez que eu tirei um cinto aqui e disse que um vereador merecia levar um couro de cinto. Ele merecia um couro de cinto. E o senhor também."

Novandir pede então a um colega que bata nele com o cinto, como uma forma de punição pelo erro. Ao se preparar para a agressão, ele retira uma arma e a põe sobre a tribuna. O vereador Ronilson Reis (Podemos) se aproxima e aplica as chibatadas de maneira leve. "Vou guardar aqui a minha arma. E é para dar cintada mesmo, vereador. Dá com força. Dá com força", disse Novandir.

O regimento interno da Câmara de Goiânia permite o uso de arma de fogo em suas dependências. No entanto, tramita na Casa um projeto apresentado em 2021, para o porte no local seja proibido. A matéria já passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e está na Diretoria Legislativa.

