Projeto que prevê subsídio de R$ 72 milhões ao transporte público de Fortaleza avança na Câmara

Tramita em regime de urgência na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) um projeto de lei que prevê a concessão de subsídios, por parte da Prefeitura de Fortaleza, ao serviço de transporte público coletivo regular de passageiros. Nesta quinta-feira, 3, a mensagem foi enviada para apreciação das Comissões Técnicas da Casa.

O texto defende que a pandemia agravou a situação do setor do transporte coletivo, com a queda significativa da demanda e o aumento dos custos, tais como combustível e mão de obra, que representam importante percentual na composição final dos seus custos. O documento afirma que estudos técnicos da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) identificaram a elevação dos insumos e acentuada redução no número de usuários, que repercutem no cálculo tarifário.

Desde janeiro de 2019, a tarifa pública de Fortaleza corre sem sofrer reajuste. Com o novo cálculo tarifário, a passagem poderia passar para o valor de R$ 4,50. A proposta, em virtude da pandemia da Covid-19, reconhece não ser adequado que todo o aumento da tarifa pública fosse repassado ao usuário do transporte público da capital, fixada em R$ 3,90.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O objetivo é permitir que a diferença entre a Tarifa Técnica encontrada pela Etufor e a Tarifa Pública fixada seja recomposta por receita oriunda de outras fontes de custeio, sobretudo por subsídio, conforme autoriza a Lei Orgânica do Município de Fortaleza e os Contratos de Concessão, para que o sistema permaneça equilibrado.



De autoria do Executivo municipal, o projeto estipula um subsídio limitado ao valor de R$ 72 milhões, relativo ao exercício de 2022, a critério da Prefeitura, mediante celebração de termos aditivos como forma de manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão.



“Desse modo, pretende-se que seja instituído subsídio tarifário para custeio do serviço de transporte urbano coletivo por ônibus, com a finalidade da tarifa pública cobrada dos usuários, no exercício em curso, observe os critérios da modicidade tarifária, além da continuidade e universalidade do serviço público essencial que é o transporte coletivo urbano do Município, mas, ao mesmo tempo, resguardando o Sistema de Transporte Público de um possível colapso”, defende a mensagem.



Durante a sessão, a vereador Larissa Gaspar (PT) propôs uma emenda ao PL que prevê uma auditoria independente nos transportes públicos após o referido repasse. A vereadora defende que o objetivo é constatar o desequilíbrio financeiro alegado pela Concessionária dos serviços, e comprovar a composição dos custos por ela apresentados.



“Serão R$ 104 milhões em menos de dois anos, precisamos urgentemente aprovar uma auditoria integral, popular e independente do transporte coletivo de Fortaleza. Precisamos saber para onde está indo o dinheiro do contribuinte, já que o serviço só piora. Também apresentamos o Projeto de Lei n° 03/22 que obriga a realização da auditoria nos contratos de concessão com as empresas de ônibus”, disse a vereadora.

A petista também protocolou outras emendas ao projeto do Executivo municipal. Uma delas pede que a mensam: “Violência contra a mulher é crime! Denuncie, ligue 180”, seja inserida na traseira dos ônibus. Outras propostas pedem ainda que a frota volte a circular na capacidade de 100% e que as empresas garantam máscaras PFF2 ou N95 durante períodos de pandemia aos trabalhadores que operam no serviço de transporte público coletivo.

Em suas últimas sugestões, Larissa propôs que as multas aplicadas por descumprimento do contrato não apenas sejam disponibilizadas para a população de Fortaleza através de relatórios semestrais como sejam também abatidas do valor do repasse. Antes de qualquer reajuste tarifário, a orientação foi para a realizaçã de um debate público. “Precisamos conhecer o sistema operacional, financeiro e contábil das empresas de ônibus. Este é um serviço público que mexe em um direito fundamental que é o direito de ir e vir, o direito de locomoção”, disse a petista.