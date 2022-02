Presidente da Assembleia do Rio considera desistir de candidatura ao Senado para ajudar Lula

Após confirmar sua pré-candidatura ao Senado Federal em janeiro deste ano, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Ceciliano (PT), considerou, se preciso, desistir do pleito para beneficiar aliança pró-Lula no estado. "O PT do Rio não será problema para Lula, será solução", disse. A informação é do Painel, da Folha de S.Paulo.

Os petistas pretendem anunciar, nas próximas semanas, o apoio a Marcelo Freixo (PSB) na corrida rumo ao governo fluminense. Ceciliano, no entanto, cogitou sair candidato a deputado federal caso seja necessário ceder a vaga a outra sigla. O petista chegou a ser considerado como um nome para possível candidatura ao governo, mas a ideia não prosperou.

“Aceitei a missão que me foi dada. A partir de agora, sou pré-candidato ao Senado. Minha missão como deputado estadual está chegando ao fim, o Rio terá em mim um representante qualificado para defender o Rio em Brasília”, escreveu Ceciliano, nas redes sociais, durante seu ato de pré-campanha.

Em 2022, é Lula lá e André aqui!! pic.twitter.com/QkHEXsSUJU — André Ceciliano (@AndreCeciliano) January 27, 2022

No Rio de Janeiro, PT e PSB precisam destravar as conversas para avançar na construção de uma federação. Com as negociações já avançadas, os olhos se voltam para outros estados com situações mais delicadas, como São Paulo e Pernambuco.

