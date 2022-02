Manifestantes acusam políciais da PRF de intimidar atos Fora Bolsonaro em Porto Velho

Manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro (PL) acusaram agentes da Polícia Rodoviária Federal de intimidar integrantes de atos contra o chefe do Executivo nacional, nesta quinta-feira, 3, em Porto Velho, capital de Rondônia. Os protestos foram realizados após o mandatário desembarcar na cidade para se encontrar com o presidente de Peru, Pedro Castilho, de extrema-esquerda para, segundo a assessoria, tratar de comércio bilateral e acesso ao Oceano Pacífico.

Apoiadores o receberam com "motociata" no trajeto do aeroporto Internacional Jorge Teixeira ao Palácio Rio Madeira. Um forte esquema de policiamento foi montado no entorno da sede do governo do estado. Só quem se credenciou antecipadamente pode passar pelo bloqueio da polícia no percurso da comitiva presidencial.

Porém, em vários pontos da cidade houve também manifestações contra a presença de Bolsonaro, com faixas de protesto em defesa da ciência e de direitos ameaçados ou extintos com a chegada do atual governo. Em uma das ocasiões, vídeos compartilhados nas redes sociais mostram policiais pedindo para que a população abaixasse seus cartazes contra o presidente.

Os policiais ainda chegaram a ameaçar de prisão um dos homens que questionou a ordem. No material, os agentes defendem que o grupo não poderia protestar com seus materiais dentro de uma área de isolamento policial.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL AMEAÇA LIVRE MANIFESTAÇÃO EM ATO #FORABOLSONARO Em Porto Velho/RO, 03/01, polícia rodoviária federal ameaça manifestação ao lado do CPA.Vídeo: Comunicação Frente Brasil Popular/RO !! @gleisi@LulaOficial @Haddad_Fernando#BolsonaroNãoéBemVindo pic.twitter.com/6DSGYRKDsZ — Ana (@aanailevieira) February 3, 2022

