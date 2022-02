Integrantes da campanha de Moro buscam alugar jatinho para viagens de ex-juiz

Integrantes da campanha do ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) ao Palácio do Planalto querem alugar um jatinho particular para o ex-juiz realizar suas viagens pelo Brasil. O grupo defende que, além de questões de segurança, o presidenciável tem enfrentado dificuldades na pré-campanha devido os horários dos voos comerciais e até da escassez de voos, principalmente para regiões Norte e Nordeste.

Segundo informações da coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, políticos envolvidos na campanha relatam que problemas em voos já levaram o ex-ministro a abrir mão de algumas agendas políticas.

Outra informação de bastidores é que auxiliares de Moro também chegaram a avaliar preços do aluguel de uma aeronave. Porém, até o momento, nenhuma empresa atingiu os custos buscados pela campanha. Segundo a coluna, a direção do Podemos se comprometeu a destinar cerca de R$ 20 milhões do fundo eleitoral da sigla para a campanha de Moro. O ex-juiz havia pedido R$ 60 milhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-juiz e presidenciável pelo Podemos confirmou que visitará o Ceará na próxima semana, na esteira das articulações para as eleições deste ano. Em entrevista à Rádio O POVO CBN, em 6 de dezembro, ele disse que vir ao Estado é uma “prioridade”.

Tags