Augusto Aras e Luiz Fux virão a Fortaleza em março para o XXIV Congresso Nacional do MP

O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luiz Fux, integram a listra palestrantes do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, que será realizado em Fortaleza, entre os dias 23 e 26 de março deste ano, no Centro de Eventos do Ceará.

Outras personalidades também estão confirmados no evento, que será organizado pela Associação Cearense do Ministério Público (ACMP). São eles: Valdecy Urquiza, vice-presidente nas Américas da Interpol; Vladimir Aras, procurador regional da república em Brasília; Lívia Sant'Anna Vaz, promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia; e Renata Gil de Alcântara Videira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros.

O Presidente do Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público), Manoel Murrieta, Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, Procuradores-Gerais de todos os Estados e Presidentes das Associações do Ministério Público de todo o Brasil também estarão presentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos mais importantes eventos do segmento jurídico brasileiro, o Congresso volta a ser realizado na capital cearense após 24 anos e terá como tema central “Os desafios do Ministério Público no cenário pós-pandemia”. Dentro do Congresso, também será realizado o I Encontro dos Aposentados e Pensionistas do Ministério Público, atendendo a uma importante demanda da categoria.

Tags