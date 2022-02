Valdemar Costa Neto anuncia filiação de Eduardo Bolsonaro e Mário Frias ao PL

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o secretário especial de Cultura, Mário Frias, acertaram nesta terça-feira, dia 1º, a filiação ao Partido Liberal (PL). Além deles, o partido anunciou a filiação do cantor de axé music Netinho. Os três pretendem concorrer nas eleições gerais a vagas na Câmara dos Deputados.

Após uma conversa com ambos em Brasília, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, condenado no escândalo do mensalão, divulgou que eles "seguiram os passos" do presidente Jair Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro (RJ), que haviam se filiado à legenda em novembro. Netinho assinou a filiação em outra reunião com Valdemar, o ex-senador Magno Malta, presidente do PL no Espírito Santo, e o deputado federal Vicentinho Júnior (PL-TO).

Segundo o diretório nacional do PL, Eduardo Bolsonaro e Mário Frias ainda ficaram de assinar a ficha e formalizar a filiação em outra data. O deputado precisa aguardar a janela de troca de partidos sem risco de perder o mandato, autorizada pela Justiça eleitoral, que ocorre em março. O secretário não precisaria aguardar.

"Alguns especularam que eu poderia ir para um partido diferente do presidente Jair Bolsonaro. A janela para mudança partidária de deputados será em março e vários bolsonaristas irão também", afirmou Eduardo Bolsonaro, em publicação nas redes sociais.

Do clã presidencial, apenas Carlos Bolsonaro, vereador no Rio, segue fora do PL. Ele elegeu-se pelo Republicanos em 2020 e, se migrasse de partido agora, ficaria sujeito à perda do mandato.

