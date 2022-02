Sindicatos cobram plano de cargos e carreiras para guardas municipais de Fortaleza

Representantes de movimentos sindicais foram à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quarta-feira, 2, para cobrar um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os servidores da Guarda Municipal da Capital. O ato ocorreu um dia após movimentos ligados aos professores compareceram, em peso, à CMFor para cobrar o envio da mensagem de reajuste extra para a categoria; já enviado pelo prefeito José Sarto (PDT) à Casa.

Entidades sindicais como o Sindicato de Agentes Municipais de Segurança Pública do Ceará (Sindiguardas) e do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (SindiFort) participaram do ato. As entidades também divulgam Carta Aberta aos Vereadores de Fortaleza detalhando a reivindicação.

No documento, as entidades apontam que “é notório que a categoria de guardas municipais de Fortaleza precisa de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) digno e justo, para que ocorra a valorização desses servidores que trabalham dia e noite, arriscando suas próprias vidas para garantir a segurança tão almejada pela população”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“As entidades solicitam o apoio de todos os vereadores, para que possa ser aprovado um projeto que assegure os direitos de uma categoria que tanto trabalha pelo município de Fortaleza e que vem sendo desvalorizada ao longo dos anos”, complementam.

No último dia 27, segundo as entidades, foi protocolada na Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão de Fortaleza (Sepog) uma proposta de PCCS construída em conjunto com a categoria, após as assembleias gerais unificadas em janeiro deste ano.



Tags