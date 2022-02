Queiroga: quero ser o ministro que acabou com a pandemia de covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que quer ser reconhecido como aquele que acabou com a pandemia de covid-19. A declaração foi dada no Congresso Nacional, onde ocorre a abertura do ano legislativo, quando o ministro foi questionado se deixará o cargo em abril para concorrer às eleições.

"Em primeiro lugar, quero ser reconhecido como o ministro que acabou com a pandemia da covid-19", disse Queiroga, ao afirmar que vai cumprir as missões dadas pelo presidente Jair Bolsonaro.

Queiroga é cotado para uma candidato ao Senado pela Paraíba em outubro. "Sou médico, nunca militei na vida partidária, mas hoje eu sou um quadro técnico do que vocês gostam de chamar de bolsonarismo", disse o ministro à imprensa.

Ele ainda afirmou que a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid depende de análise técnica e de discussões na pasta.

