Presidente Bolsonaro fala sobre Auxílio Brasil e prioridades para 2022

O presidente Jair Bolsonaro fala hoje (2), em entrevista ao programa A Voz do Brasil, sobre o Auxílio Brasil, o Auxílio Gás, medidas econômicas para a retomada do crescimento e sobre a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Mais cedo, o presidente participou da sessão inaugural do ano legislativo de 2022 no Congresso Nacional.

Sessão de abertura dá início a trabalhos do Congresso em 2022

Durante a abertura do ano legislativo, nesta quarta-feira (2), o presidente Jair Bolsonaro foi responsável pelo primeiro discurso da sessão solene, no plenário da Câmara. Bolsonaro fez um balanço de algumas medidas tomadas pelo governo em 2021 e citou projetos considerados por ele importantes para o ano que inicia.

Presidentes da Câmara e do Senado discursam em sessão inaugural

O Congresso Nacional iniciou hoje o ano legislativo. Durante a cerimônia, líderes dos Três Poderes discursaram sobre a pandemia, sobre pautas relevantes aprovadas em 2021 e sobre as eleições.

