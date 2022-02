Preocupados com agenda ambiental, setores do PT tentam aproximar Lula e Marina Silva

De olho nas eleições, setores do PT articulam uma reaproximação entre Luiz Inácio Lula da Silva e Marina Silva ainda antes do primeiro turno. De acordo com a coluna de Malu Gaspar para O GLOBO, há um esforço, tanto de interlocutores do ex-presidente quanto da ex-ministra, para que os dois voltem a conversar.

O movimento acontece na esteira de garantir uma agenda ambiental à campanha de Lula. Segundo a coluna, o diagnóstico atual do PT é de que o partido tem um vácuo de propostas e de credibilidade na área ambiental.

A ex-ministra rompeu com o PT e com Lula desde a eleição de 2014, quando foi alvo de campanha difamatória promovida pelo marketing de sua adversária Dilma Rousseff.

Depois disso, Lula e Marina conversaram rapidamente uma única vez, em 2017, quando ela telefonou para prestar condolências pela morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia.

No PT, um dos principais defensores da aproximação é Aloizio Mercadante, que vem reunindo contribuições para basear um programa de governo para Lula. Do lado da Rede, o maior cabo eleitoral da reaproximação é o senador Randolfe Rodrigues (AP).





