Inácio Arruda diz que apesar de ter "muito respeito" por Ciro, irá apoiar Lula para presidente

O ex-secretário diz que é preciso ter compreensão do peso da candidatura do Ciro, mas que seu partido tem um acordo em andamento para formação de federação com o PT de Lula

O ex-secretário Inácio Arruda (PCdoB) afirmou que, apesar de ter "muito respeito" pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT), seu partido deve marchar ao lado do PT de Lula nas eleições presidenciais deste ano. “Tanto a nossa presidente (do PCdoB, Luciana Santos) como os nossos deputados têm uma relação muito forte com o Ciro, com quem temos dialogado permanentemente. Sempre, em eventos nossos, lembro que fizemos recentemente um debate grande com a presença do Ciro, sobre um projeto de desenvolvimento econômico para o Brasil, um debate de altíssima qualidade, com a nossa direção nacional”, pontuou.



Entretanto, Inácio destaca a existência de negociações nacional entre seu partido e o PT, o que resulta num apoio à candidatura de Lula para presidente. "A gente tem que ter sempre essa compreensão do peso que representa uma candidatura do Ciro para nós no Ceará e para o Brasil. Dito isto, ocorre que nós temos um trabalho de relações na formação da federação e o nome desse bloco é o nome do Lula", explica.

Para ele, haverá um bloco importante com a candidatura do petista e outro também importante com o nome de Ciro. E “como estes blocos estão praticamente unidos em torno da candidatura para governador, o trabalho de respeito para as chapas para presidente da República vai ter que ser muito grande”.

Inácio falou ainda sobre haver um consenso estadual a respeito do nome de Camilo Santana (PT) para o senado. “O Camilo hoje é uma espécie de consenso estadual, já virou um símbolo partidário muito forte. Acho que mesmo entre aqueles que fazem oposição, no eleitorado daqueles que fazem oposição, o nome do Camilo é muito forte”, disse. O deputado salientou ainda que não há praticamente nenhuma dúvida sobre o apoio a Camilo para concorrer ao Senado Federal.



