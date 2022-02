Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, negocia filiação ao PSD, diz jornalista

Além das movimentações no Rio Grande do Sul, uma migração em massa de tucanos para o União Brasil é esperada no Ceará, segundo informou a deputada Fernanda Pessoa (PSDB)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), estaria negociando uma migração partidária com destino ao PSD, comandado pelo ex-ministro Gilberto Kassab. A informação foi divulgada pela coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles. A movimentação ocorre após Leite perder as prévias tucanas para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que foi escolhido como presidenciável da sigla.

De acordo com Gadelha, Gilberto Kassab e Eduardo Leite já conversaram pelo menos duas vezes no mês passado sobre uma eventual filiação do governador ao PSD. Os diálogos, inclusive, estariam avançando bem. Uma eventual saída de Eduardo Leite poderia refletir em movimentação similar de correligionários que o apoiavam nas prévias partidárias realizadas nos meses finais de 2021.



A janela partidária, período que ocorre em cada ano eleitoral no qual políticos podem trocar de partido sem perder o mandato, deve render algumas baixas para o PSDB em nível nacional. Além das movimentações no Rio Grande do Sul, uma migração em massa de tucanos para o União Brasil é esperada no Ceará, segundo informou a deputada Fernanda Pessoa (PSDB).

Fernanda, filha do prefeito de Maracanaú Roberto Pessoa (PSDB), disse em entrevista ao O POVO que, com a oficialização do União Brasil pela Justiça Eleitoral, ela e outros deputados, bem como Roberto Pessoa, devem anunciar uma filiação conjunta à nova sigla.