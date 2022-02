Cratera em São Paulo provoca ataques a Doria com foco nas eleições

Adversários políticos do governador João Doria (PSDB) enxergaram na cratera aberta na marginal Tietê nesta terça-feira, dia 1º, uma oportunidade para gerar desgaste à gestão estadual. Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros presidenciáveis exploraram o incidente para desqualificar a imagem do tucano paulista como postulante ao Planalto. Nas redes sociais, políticos da direita à esquerda convergiram em torno do termo "selo PSDB de qualidade" e pediram investigação sobre o ocorrido.

O tom eleitoral das críticas visa não apenas Doria, mas também a pré-candidatura do atual vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), que deve assumir o Executivo em abril e disputar a reeleição. Os tucanos estão à frente da gestão paulista desde 1995, com a eleição de Mário Covas (1930-2001).

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) reproduziu o vídeo do desmoronamento na obra da Linha-6 Laranja do Metrô, dando destaque à cratera em suas redes sociais. Mesmo sem mencionar diretamente o nome de Doria, a publicação foi recebida como uma cutucada no governador e inundada de comentários críticos ao gestor paulista.

No Twitter, bolsonaristas tentaram emplacar a hashtag "#ChamaOTarcisio", fazendo referência ao candidato de Bolsonaro ao governo do Estado, Tarcísio de Freitas. Atual ministro da Infraestrutura, ele esteve com o presidente em São Paulo na terça-feira para acompanhar os desdobramentos das chuvas no Estado, que causaram deslizamentos e mortes no último fim de semana.

O secretário da Cultura do governo federal, Mario Frias, sugeriu que, "ao contrário de Bolsonaro", Doria está mais preocupado em obter palanques eleitorais do que com a população. O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) também se manifestaram sobre o tema e lançaram críticas ao governador.

Também bolsonarista, o deputado estadual Gil Diniz anunciou que vai colher assinaturas para protocolar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a culpabilidade de Doria no desabamento. Diniz defendeu que o governador deve ser responsabilizado e, indiretamente, também visou atingir a pré-campanha de Garcia. "Precisamos extinguir o PSDB do Estado de São Paulo", publicou.

O deputado estadual Douglas Garcia (PTB) compartilhou imagens da cratera acompanhadas do termo "selo PSDB de qualidade" e disse que avalia acionar o Ministério Público para solicitar investigação. "O descaso do PSDB de João Doria para com a segurança e dinheiro do pagador de impostos de SP é criminoso", escreveu o parlamentar.

Alinhado ao governo Bolsonaro, Douglas Garcia sublinhou que deu voto contrário à contratação de empréstimo para melhorias do sistema metroviário na Assembleia Legislativa. "Meu voto foi não por saber que este dinheiro seria mal gasto. O tempo confirmou que eu acertei".

O diretório estadual do PT também saiu ao ataque. Assim como os bolsonaristas, o partido foi às redes sociais pedir investigação e responsabilização do governo Doria pelo ocorrido. Parlamentares da legenda foram na mesma linha e culparam o tucano pela abertura da cratera. O deputado estadual Paulo Fiorilo afirmou que o desmoronamento representa a "obra padrão de ano eleitoral do PSDB". Já o deputado federal Alexandre Padilha citou "descaso" com a população.

Na própria terça-feira, o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar as causas do acidente, abrindo o flanco para mais desgaste ao governo paulista. O cenário ainda pode se deteriorar mais para Doria, dado que a Defesa Civil teme a existência de risco nos imóveis residenciais e empresariais no entorno da cratera.

O governador paulista destacou que não há registros de vítimas pelo desmoronamento e, sem responder diretamente às críticas que recebeu, afirmou ter pedido apuração imediata das causas do acidente e cobrado a concessionária responsável pela obra, junto à prefeitura da capital, para reiniciar os trabalhos com segurança e "o mais breve possível".

