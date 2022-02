Bolsonaro: sempre respeitaremos harmonia dos poderes

Em tensão com o Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu sempre respeitar a harmonia entre os poderes durante seu discurso na solenidade de abertura do ano legislativo,

Hoje, o ministro Alexandre de Moraes deu 15 dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre relatório da Polícia Federal (PF) que apontou crimes do chefe do Executivo por divulgar dados sigilosos sobre o ataque hacker aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Bolsonaro fez o aceno ao Judiciário e ao Congresso, mas disse esperar que a regulação da mídia e da internet "não seja feita por nenhum outro poder". Uma das principais ferramentas digitais do bolsonarismo, o Telegram está na mira da Justiça Eleitoral por não colaborar no combate às fake news.

O presidente disse ter uma "satisfação muito grande" de retornar ao Congresso. "Recinto em que fiz grandes amigos", declarou o presidente sobre a Casa onde atuou por 28 anos.

O convite feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para dar andamento aos trâmites de entrada do Brasil na entidade também foi citado por Bolsonaro em seu discurso no Congresso. "A organização reúne as economias mais avançadas do mundo", destacou o presidente. Ele reconheceu que o início do processo foi no governo Temer.

Ainda sobre relações internacionais, Bolsonaro elogiou a diplomacia brasileira. "Atuamos na construção de maior e melhor inserção do País nos fluxos globais", disse o presidente, que ainda atribuiu a recente entrada de capital estrangeiro no Brasil como "prova inequívoca da confiança do investidor".

